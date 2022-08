Totti e Ilary Blasi, spunta clausola bomba sul divorzio: di che si tratta (Di martedì 2 agosto 2022) Secondo le ultime indiscrezioni Ilary Blasi non potrà lasciare Roma per trasferirsi a Milano. Sembra sia proprio questo l’ultimo tassello del divorzio più chiacchierato dell’estate, quello tra la conduttrice e l’ottavo re di Roma, Francesco Totti. Il retroscena inatteso è stato riportato da “Nuovo tv” e rilanciato da alcuni siti italiani come “Leggo”. Il gossip riguarda una delle clausole dell’accordo di separazione della coppia. L’ex letterina sarebbe rimasta senza parole. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Totti “beccato con un’affascinante signora”, ecco dove: la notizia è virale Ilary Blasi ha lasciato la villa al mare di Sabaudia per dare il cambio a Francesco Totti, che vi trascorrerà i prossimi giorni di vacanza. ... Leggi su tvzap (Di martedì 2 agosto 2022) Secondo le ultime indiscrezioninon potrà lasciare Roma per trasferirsi a Milano. Sembra sia proprio questo l’ultimo tassello delpiù chiacchierato dell’estate, quello tra la conduttrice e l’ottavo re di Roma, Francesco. Il retroscena inatteso è stato riportato da “Nuovo tv” e rilanciato da alcuni siti italiani come “Leggo”. Il gossip riguarda una delle clausole dell’accordo di separazione della coppia. L’ex letterina sarebbe rimasta senza parole. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —>“beccato con un’affascinante signora”, ecco dove: la notizia è viraleha lasciato la villa al mare di Sabaudia per dare il cambio a Francesco, che vi trascorrerà i prossimi giorni di vacanza. ...

