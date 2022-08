Totti e Ilary Blasi | sostituzione a Sabaudia | “Stanno evitando gli incontri”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 2 agosto 2022) Il Capitano Francescoè sbarcato asostituendo così la ex moglie: nessun incrocio nella villa di famiglia E’ senza dubbio l’estate di Francesco, padroni del gossip in queste settimane. Non che questa sia una novità, se non fosse per il fatto che questa volta i due sono nel mirino dei fotografi per la burrascosa separazione di cui tutta Italia sta continuando a parlare giorno dopo giorno. Dopo le vacanze in Tanzania,ha fatto ritorno in Italia per recarsi nella classica meta di, residenza estiva dei. Il Capitano aveva invece scelto il silenzio, quasi facendo perdere le tracce e scomparendo dai social. Adesso, come evidenziato dal Corriere della sera, ...