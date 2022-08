Tosca D’Aquino a Flora Canto | “Ho vissuto questo sogno d’amore insieme a te”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 2 agosto 2022) Tra gli invitati più importanti al matrimonio died Enrico Brignano l’amica del cuore,. All’attrice napoletana la sposa ha affidato il ruolo di testimone di nozze ma il loro legame va ben oltre. E’che haconogni attimo del matrimonio, ogni emozione e ogni scelta. Sul profilo social dila dedica a, le foto private in abito da sposa, gli scatti quando tutti erano già andati via e come sempre in queste occasioni restano solo le persone che si amano più di tutti.batte sul tempo la sposa e prima chele scriva il suo grazie sui social è lei a ...