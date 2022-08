(Di martedì 2 agosto 2022) Dal 5 al 7 agosto nella Città dila 18a edizione delInternazionaledi– Attesissimo come ogni estate, il 5, 6 e 7 agosto torna il pluripremiatodei recordrte –Internazionaledi, storica e rivoluzionaria manifestazione che in 18 anni ha coinvolto e trasformato l’assetto culturale e performativo di un intero territorio. Ambientata con una scenografia suggestiva nella creativa Città di(Roma) e rigorosamente ad ingresso gratuito,rte richiama ogni anno oltre 50.000 presenze da tutta Italia, e ...

lacittanews : TOLFA – Si è conclusa domenica 24 sera, con il doppio concerto di Marcello Rosa e del Lorenzo Tucci trio con ospite… - Etrurianews : TOLFA - Si è conclusa domenica 24 sera, con il doppio concerto di Marcello Rosa e del Lorenzo Tucci trio con ospite… - Terzobinarioit : Gran finale italiano per il Tolfa Jazz, il Festival ha fatto davvero un bel 13 - Laprimapagina : Grande successo per la XIII edizione del Tolfa Jazz Festival -

RomaDailyNews

L'evento, nato nel 2005 da un'idea di giovani diappassionati di musica, cultura ed arte, ... Le varie sezioni delvanno a realizzare un meraviglioso mix di attività che coinvolgono il ...è iniziato il conto alla rovescia per TolfaArte, il pluripremiatoInternazionale dell'Arte di Strada e dell'Artigianato artistico, geniale manifestazione che in 18 anni ha coinvolto e ... Tolfa - Festival dell'Arte di Strada e dell'Artigianato Artistico - RomaDailyNews Sabato e domenica, in piazza Diaz, si presentano tre libri e va in scena uno spettacolo dedicato a Pasolini Artisti di strada e artigiani per tre giorni popolano ogni primo weekend di agosto, ormai da ...TOLFA - Si è conclusa domenica 24 sera, con il doppio concerto di Marcello Rosa e del Lorenzo Tucci trio con ospite Fabrizio Bosso, la tre giorni del Tolf ...