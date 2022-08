Terrorismo, il leader di Al Qaida Ayman al-Zawahri ucciso a Kabul. Il presidente Biden: “Giustizia è fatta” (Di martedì 2 agosto 2022) Un altro vertice di Al Qaida è stato individuato e ucciso dagli Usa in Afghanistan. Un’operazione di “precisione” e di assoluto “successo” che conferma la determinazione americana contro il Terrorismo dice il presidente Joe Biden annunciando l’uccisione del leader di Al Qaida Ayman al-Zawahri dal balcone della Casa Bianca: Giustizia è stata fatta”. Il terrorista – dato per morto già due anni fa – è stato eliminato nella notte fra sabato 30 luglio e domenica 31 luglio italiana – per l’esattezza alle 21.48 del 30 luglio a Washington – nel corso di un’operazione condotta dalla Cia con un drone da cui sono stati lanciati due missili Hellfire. Era sul balcone di una casa nel centro di Kabul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Un altro vertice di Alè stato individuato edagli Usa in Afghanistan. Un’operazione di “precisione” e di assoluto “successo” che conferma la determinazione americana contro ildice ilJoeannunciando l’uccisione deldi Alal-dal balcone della Casa Bianca:è stata”. Il terrorista – dato per morto già due anni fa – è stato eliminato nella notte fra sabato 30 luglio e domenica 31 luglio italiana – per l’esattezza alle 21.48 del 30 luglio a Washington – nel corso di un’operazione condotta dalla Cia con un drone da cui sono stati lanciati due missili Hellfire. Era sul balcone di una casa nel centro di...

