Terra amara anticipazioni | imboscata vicino alla tenuta | vuole ucciderlo

(Di martedì 2 agosto 2022) Ledici svelano che continueranno gli intrighi tra i protagonisti. Un’potrebbe essere fatale. Yilmaz(Youtube screenshot)Continua la trama avvincente con Zuleyha e Yilmaz, i protagonisti della nuova soap turca. La serie sta andando in onda su Canale 5 dopo l’appuntamento con Una Vita, ma a partire dal 1 agosto il palinsesto di Canale 5 è cambiato completamente. La soap infatti va in onda immediatamente dopo il doppio appuntamento con Beautiful e inizia alle 14.35 circa. Ciascun episodio dura circa 50 minuti e la programmazione rimarrà questa almeno fino al 22 agosto, quando dovrebbero tornare le storie della soap spagnola Una Vita. Nelle puntate che stiamo vedendo in onda in questo momento ...

Virgini30435185 : RT @tvstellare: Terra Amara inizia la settimana con 1.835.000 di telespettatori e il 20,36% di share #TerraAmara #AscoltiTv - elena17575 : RT @tvstellare: Terra Amara inizia la settimana con 1.835.000 di telespettatori e il 20,36% di share #TerraAmara #AscoltiTv - tvstellare : Terra Amara inizia la settimana con 1.835.000 di telespettatori e il 20,36% di share #TerraAmara #AscoltiTv - infoitcultura : Terra amara, riassunto e reazioni 1 agosto: Zuleyha dice 'Ti amo' a Demir - infoitcultura : Terra Amara anticipazioni: Yilmaz è in fin di vita! -

Buon il debutto dial posto di Una vita nel pomeriggio di Canale 5: ecco gli ascolti del primo agosto ...Canale 5:ha avuto un ascolto medio di spettatori (%). Canale 5: Rosamunde Pilcher " Valigie e Segreti ha fatto compagnia a spettatori (%). Ascolti della mattina di lunedì 1 agosto 2022 ...E cosa succederà quando capirà che è vivo Demir, continua la sua folle ricerca, non solo nel suo paese ma anche in quelli vicini, ci riuscirà a trovarlo Terra Amara anticipazioni: Yilmaz è in fin di ...Yilmaz è ancora vivo ma Zuleyha non sa nulla e non immagina che Demir lo stia cercando per ucciderlo. Cosa succederà Le anticipazioni di Terra amara ...