Tennis | Barazzutti lancia Sinner | “Pronto a vincere un torneo dello Slam”

Leggi su sportface

(Di martedì 2 agosto 2022) “Da Wimbledon in poi mi sembra che abbia cambiato marcia, è in grande crescita epresto un”. L’ex capitano azzurro di Coppa Davis Corradocommenta così all’Adnkronos il grande momento di Jannik, che dopo aver giocato un grande quarto di finale a Wimbledon perso solo al quinto set contro Novak Djokovic, ha conquistato ilAtp 250 di Umago battendo l’altro astro nascente delmondiale, lo spagnolo Carlos Alcaraz. “Non so se sarà già in grado diallo Us Open tra qualche settimana, molto dipenderà dalla presenza di Rafael Nadal e di Djokovic -sottolinea l’ex numero 7 del mondo-. Loro due sono ancora una spanna sopra a tutti gli altri ma se lo ...