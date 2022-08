Tamberi “Ho avuto il Covid ma ora negativo | -14 agli Europei”

Leggi su ildenaro

(Di martedì 2 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ciao ragazzi, mi avete sentito poco in questi giorni perchè, purtroppo, tornato dall’America, hol’ennesima sfortuna di questo 2022. Il giorno dopo esser atterrato sono risultato positivo al-19 e questa volta mi ha messo ko”. Lo ha scritto, sui social, Gianmarco.“Ora sonoda qualche giorno e ho riiniziato ad allenarmi ma sto facendo una fatica enorme – prosegue il campione olimpico – Tra la tanta stanchezza, la pesantezza alla testa e i dolori muscolari continui, in questo momento mi spaventa l’idea di dover affrontare delle gare tra meno di una settimana. Incrocio le dita e tengo duro, come sempre, ma in questo 2022 sembra veramente che non ne voglia andar giusta una. Meno 14 giorni: forse, forse c’è ancora tempo”, ha ...