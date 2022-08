LocalPage3 : Talebani condannano attacco Usa contro al Zawahiri - fisco24_info : Talebani condannano attacco Usa contro al Zawahiri: (Adnkronos) - L'uccisione del leader di al-Qaeda confermata dal… - lifestyleblogit : Talebani condannano attacco Usa contro al Zawahiri - - italiaserait : Talebani condannano attacco Usa contro al Zawahiri - Open_gol : Colpito da due missile Hellfire sul balcone di casa. Un team di 007 ha prelevato il Dna. Biden esulta. I talebani c… -

l'operazione in cui è stato ucciso il leader di Al Qaeda Ayman al - Zawahri. In un comunicato riportato dal New York Times, iriferiscono che il raid è avvenuto a Kabul,...Proprio il'operazione che, a loro avviso, era vietata dagli accordi di Doha. L'operazione 'Condanniamo con forza l'attacco che è una chiara violazione dei principi internazionali ...(Adnkronos) – L’attacco con i droni che ha portato all’uccisione del leader di al-Qaeda Ayman al-Zawahiri è stato confermato dal portavoce dei Talebani Zabihullah Mujahid. Come riporta il Jerusalem Po ...Gli Stati Uniti hanno ucciso il leader di Al Qaida, Ayman al-Zawahri, in quella che è stata la prima operazione delle forze americane in Afghanistan dall'uscita dal Paese un anno fa.