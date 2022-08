Talebani condannano attacco Usa contro al Zawahiri

(Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – L’con i droni che ha portato all’uccisione del leader di al-Qaeda Ayman al-è stato confermato dal portavoce deiZabihullah Mujahid. Come riporta il Jerusalem Post, Zabihullah Mujahid ha condannato fermamente l’azione Usa, definendolo una violazione dei “principi internazionali”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Adnkronos : Talebani condannano attacco Usa contro leader Al Qaeda al Zawahiri, Blinken: “Violati accordi Doha. #notizie - Agenzia_Ansa : 'Giustizia è stata fatta', ha detto Joe Biden, annunciando l'uccisione di al-Zawahri. L'uomo era sul balcone della… - BinaryOptionEU : RT 'Talebani condannano attacco Usa contro leader Al Qaeda al Zawahiri, Blinken: “Violati accordi Doha. #notizie - FatimaCurzio : RT @Agenzia_Ansa: 'Giustizia è stata fatta', ha detto Joe Biden, annunciando l'uccisione di al-Zawahri. L'uomo era sul balcone della sua ca… - Emanuel38133305 : RT @micaelaanna07: #Afghanistan I #talebani condannano l'assassinio del leader di Al-Qaeda Ayman Al #Zawahiri e lo considerano una violazio… -

l'operazione ritenendola una 'chiara violazione dei principi internazionali e dell'accordo di Doha. Queste azioni sono contro gli interessi degli Stati Uniti, dell'Afghanistan e ...l'operazione ritenendola una "chiara violazione dei principi internazionali e dell'accordo di Doha. Queste azioni sono contro gli interessi degli Stati Uniti, dell'Afghanistan e ...Gli Stati Uniti hanno ucciso il leader di Al Qaida, Ayman al-Zawahri, in quella è stata la prima operazione delle forze americane in Afghanistan dall'uscita del paese un anno fa. Al-Zawahri è stato uc ...Gli USA hanno condotto un attacco con droni che ha ucciso il leader di Al Qaeda Ayman al-Zawahiri mentre si trovava in Afghanistan.