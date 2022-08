Talebani condannano attacco Usa contro al Zawahiri

(Di martedì 2 agosto 2022) L'con i droni che ha portato all'uccisione del leader di al - Qaeda Ayman al -è stato confermato dal portavoce deiZabihullah Mujahid. Come riporta il Jerusalem Post, ...

l'operazione ritenendola una "chiara violazione dei principi internazionali e dell'accordo di Doha. Queste azioni sono contro gli interessi degli Stati Uniti, dell'Afghanistan e ...l'operazione in cui è stato ucciso il leader di Al Qaeda Ayman al - Zawahri. In un comunicato riportato dal New York Times, iriferiscono che il raid è avvenuto a Kabul,...Gerusalemme, 2 ago. (Adnkronos) - L'attacco con i droni che ha portato all'uccisione del leader di al-Qaeda Ayman al-Zawahiri è stato confermato ...E a coloro che nel mondo continuano a cercare di danneggiare gli Stati Uniti, ascoltatemi ora - conclude - resteremo sempre vigili e agiremo 'Miei concittadini americani - dice - sabato, su mio ordine ...