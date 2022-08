Taiwan, tensione alle stelle tra Cina e Usa: Nancy Pelosi attesa in serata (Di martedì 2 agosto 2022) La tensione tra Cina e Stati Uniti è alle stelle a causa della possibile visita di Nancy Pelosi a Taiwan. Negli ultimi giorni si sono susseguiti messaggi chiari da parte di Pechino, che ha più volte ... Leggi su globalist (Di martedì 2 agosto 2022) Latrae Stati Uniti èa causa della possibile visita di. Negli ultimi giorni si sono susseguiti messaggi chiari da parte di Pechino, che ha più volte ...

fattoquotidiano : Cnn: “Nancy Pelosi visiterà anche Taiwan”. Sale la tensione tra Stati Uniti e Cina. Il presidente Xi Jinping: “Non… - NicolaPorro : ?? Sale la tensione, #Pechino avverte: 'Seppelliamo i nemici'. Perché la mossa della #Pelosi può provocare un effett… - LaVeritaWeb : Continua a crescere la tensione tra Stati Uniti e Cina su Taiwan. Di @stegraziosi - Radio1Rai : ??Nancy Pelosi, in tour in Asia, all’arrivo in Malaysia. Gli Stati Uniti vivono ore di tensione. La speaker della Ca… - CORDESCOM : RT @agambella: Aumenta la tensione tra la Cina e gli Stati Uniti per la possibile visita della Pelosi a Taiwan. Tale visita continua ad ess… -