Taiwan saluta Pelosi | ' grazie' sul grattacielo più alto

smilypapiking : RT @putino: L’edificio più alto di Taiwan, la torre Taipei 101, saluta la visita di @SpeakerPelosi ?? - gpercia : RT @putino: L’edificio più alto di Taiwan, la torre Taipei 101, saluta la visita di @SpeakerPelosi ?? - putino : L’edificio più alto di Taiwan, la torre Taipei 101, saluta la visita di @SpeakerPelosi ?? -

L'edificio più alto di, 'Taipei 101',Nancy Pelosi. "Thank you,ama gli Usa", si legge nella scritta luminosa sul grattacielo mentre nelle ore in cui l'aereo della Speaker della Camera americana stava ...... I AM SMALL (Italia) di Anya Ru e Masha Rumyantseva in cui una bambinal'amato papà, un ... ma il rifugio è troppo piccolo e all'interno c'è anche un verme; WHO IS IT: WHO IS SINGING () ...L'edificio più alto di Taiwan, 'Taipei 101', saluta Nancy Pelosi. "Thank you, Taiwan ama gli Usa", si legge nella scritta luminosa sul grattacielo mentre nelle ore in cui l'aereo della Speaker della C ...