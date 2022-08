Taiwan, previsto in serata l’arrivo di Nancy Pelosi: a rischio rapporti Cina-USA (Di martedì 2 agosto 2022) La speaker della Camera USA, a capo della delegazione del Congresso, Nancy Pelosi, è arrivata in Malesia, seconda tappa della suo tour in Asia. Il programma ufficiale prevede che, dopo Kuala Lumpur, Pelosi di diriga a Seul, in Corea del Sud: la rotta dei voli commerciali sulla tratta segue la costa orientale di Taiwan, opposta quindi a quella della Cina. La possibile visita della presidente della Camera USA a Taiwan minerebbe le relazioni tra Cina e Stati Uniti. Vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere.



Come riportato dal Liberty Times, la speaker della Camera USA, Nancy Pelosi, dovrebbe sbarcare a Taiwan intorno alle 22:20, ora locale. Nessuna delle più alte cariche degli Stati Uniti d’America ha messo piede ... Leggi su tvzap (Di martedì 2 agosto 2022) La speaker della Camera USA, a capo della delegazione del Congresso,, è arrivata in Malesia, seconda tappa della suo tour in Asia. Il programma ufficiale prevede che, dopo Kuala Lumpur,di diriga a Seul, in Corea del Sud: la rotta dei voli commerciali sulla tratta segue la costa orientale di, opposta quindi a quella della. La possibile visita della presidente della Camera USA aminerebbe le relazioni trae Stati Uniti. Vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere.Come riportato dal Liberty Times, la speaker della Camera USA,, dovrebbe sbarcare aintorno alle 22:20, ora locale. Nessuna delle più alte cariche degli Stati Uniti d’America ha messo piede ...

MediasetTgcom24 : Stampa Taiwan: previsto in serata l'arrivo di Nancy Pelosi | Cina: visita pericolosa, minerebbe legami con gli Usa… - Bianca34874951 : RT @LaRagione_eu: #Singapore: aerei da guerra cinesi sono stati avvistati questa mattina sulla linea mediana dello Stretto di #Taiwan. Seco… - Flag7721 : RT @agambella: L'attenzione mondiale si è spostata sullo stretto di Taiwan in vista dell'annunciata visita di Pelosi con arrivo previsto or… - Sa1nt_Simon : RT @agambella: L'attenzione mondiale si è spostata sullo stretto di Taiwan in vista dell'annunciata visita di Pelosi con arrivo previsto or… - Marceli91113868 : RT @agambella: L'attenzione mondiale si è spostata sullo stretto di Taiwan in vista dell'annunciata visita di Pelosi con arrivo previsto or… -