Taiwan | Nancy Pelosi è atterrata | ' La mia visita non cambia la politica Usa con la Cina'

(Di martedì 2 agosto 2022) La speaker della Camera statunitense,, ha dichiarato, appena arrivata a, che 'il mio viaggio riflette il mio impegno per una vibrante democrazia'.ha detto che 'i nostri ...

GiovaQuez : Due portaerei cinesi si stanno muovendo in vista della possibile visita di Nancy Pelosi a Taiwan. Anche per oggi, ci si rilassa domani - PaoloCond : La visita di Nancy Pelosi a Taiwan è stata decisa dal muretto Ferrari - Agenzia_Ansa : Nancy Pelosi a Taiwan. Cresce la tensione Usa-Cina. Segnalati movimenti militari intorno all'isola. Washington cerc… - telodogratis : Nancy Pelosi a Taiwan: ‘Per sostenere la sua vivace democrazia’ - rigale91 : RT @PaoloCond: La visita di Nancy Pelosi a Taiwan è stata decisa dal muretto Ferrari -

Pelosi domani sull'isola Cina: "Pronti a combattere". E gli Usa schierano una portaerei LE PAROLE DIPELOSI - La visita "della nostra delegazione aonora l'incrollabile ...17:24 Pechino: la visita di Pelosi è una "grave violazione sovranità" La visita della speaker della Camera Usa,Pelosi, a'è una grave violazione della sovranità e dell'integrità ...Non a caso si tratta della prima visita di una delle più alte cariche degli Stati Uniti a Taiwan negli ultimi 25 anni. Gli Stati Uniti continuano a opporsi agli sforzi unilaterali per cambiare lo… Leg ...La visita della presidente della Camera americana Nancy Pelosi "a Taiwan, in Cina, è un'escalation della collusione tra Taiwan e Stati Uniti ...