Taiwan attende Pelosi Cina e Usa schierano navi e aerei

(Di martedì 2 agosto 2022) L’arrivo della Speaker della Camera statunitense, Nancy, aè stato confermato da Financial Times, Wall Street Journal e CNN: dovrebbe essere questa sera, quando in Italia saranno più o meno le 17. Ma ancora (al momento della stesura di questo articolo, la mattinata italiana di martedì 2 agosto), non c’è ufficialità da parte dello staff della leader congressista democratica, la quale ha evitato di menzionaretra le tappe annunciate del suo tour asiatico tra Singapore, Malaysia, Corea del Sud e Japan – e forse è stata una cortesia diplomatica, per tenere la tappaese su un livello inferiore rispetto alle altre, segno che comunque Washington e Pechino cercano di ascoltare i reciproci interessi. L’aereo con cui si muoveviene tracciato da quando è decollato, tre giorni fa, ...

Perciò la Cina, come, come gli Stati Uniti. Il controverso viaggio in Asia di Nancy Pelosi Ed è in questo scenario che si colloca la notizia dei giorni scorsi, poi smentita, poi chissà,...In generale però siache la Serbia come "focolai" possibili di conflitti guardano a quanto ... Mentre ancora sila messa in moto dell'intesa sul grano nel porto di Odessa (domani dovrebbe ...L'aereo dell'Air Force USA, che ha portato Nancy Pelosi in Malaysia, ha lasciato Kuala Lumpur. Direzione Taiwan