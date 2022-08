Taiwan, allarme bomba in aeroporto in visita delle possibile visita di Nancy Pelosi (Di martedì 2 agosto 2022) La minaccia di una bomba in vista della probabile visita di Nancy Pelosi a Taiwan, prevista per oggi, ha innescato l’attivazione di misure di sicurezza. Stando a quanto riferito dall’agenzia ufficiale dell’isola, Cna, la speaker della Camera statunitense dovrebbe atterrare in serata all’aeroporto di Songshan, normalmente usato per fini civili e militari. Lo scalo presidiato in queste ore, invece, sarebbe quello dell’aeroporto internazionale di Taoyuan dove, stando a quanto riferito dall’Ufficio di polizia aeroportuale, la collocazione di tre ordigni esplosivi avrebbe richiesto l’immediato intervento di una squadra speciale per la sicurezza. Le minacce di Pechino Intanto i media locali e il sito di monitoraggio dei voli Flightradar24 fanno ... Leggi su open.online (Di martedì 2 agosto 2022) La minaccia di unain vista della probabiledi, prevista per oggi, ha innescato l’attivazione di misure di sicurezza. Stando a quanto riferito dall’agenzia ufficiale dell’isola, Cna, la speaker della Camera statunitense dovrebbe atterrare in serata all’di Songshan, normalmente usato per fini civili e militari. Lo scalo presidiato in queste ore, invece, sarebbe quello dell’internazionale di Taoyuan dove, stando a quanto riferito dall’Ufficio di polizia aeroportuale, la collocazione di tre ordigni esplosivi avrebbe richiesto l’immediato intervento di una squadra speciale per la sicurezza. Le minacce di Pechino Intanto i media locali e il sito di monitoraggio dei voli Flightradar24 fanno ...

NicolaPorro : ?? LIVE ?? Nancy #Pelosi attesa a #Taiwan. Sale la tensione con la #cina . E scatta l'allarme #bomba ?? - MilanoNaturalia : Carrarmati sono già spianato persino sulle spiagge tra i bagnanti mentre navi da guerra USA sono al largo di Taiwan… - Queen_Raffa : RT @Gianl1974: Allarme bomba all’aeroporto di Taoyuan in vista dell’arrivo di Nancy Pelosi a Taiwan. La Cina: “Usa pagheranno un prezzo” La… - anto_galli4 : RT @FrancoScarsell2: Tensione alle stelle tra Pechino e Washington. Nancy Pelosi è in volo verso Taiwan,rotta 'deviata'in Malesia per 'mini… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Allarme bomba all’aeroporto di Taoyuan in vista dell’arrivo di Nancy Pelosi a Taiwan. La Cina: “Usa pagheranno un prezzo” htt… -