Suzuki Jimny - La serie speciale 4Sport è da patiti delloff-road (Di martedì 2 agosto 2022) Mentre nel Vecchio Continente dobbiamo accontentarci della versione Pro a due posti, omologata come autocarro, in altre parti del mondo la Suzuki Jimny di ultima generazione può essere ordinata in diversi allestimenti, anche molto sfiziosi. L'ultimo esempio arriva dal Brasile, dove è appena stata lanciata la versione 4Sport della Jimny Sierra del perché in questo mercato la fuoristrada sia chiamata così parleremo a breve , un'edizione speciale della vettura con caratteristiche davvero grintose. Dotazioni da raid. Prevista in soli 100 esemplari, quest'auto adotta il boccaglio per l'aspirazione, un caratteristico portapacchi da raid e le pedane laterali, oltre ai soliti grandi passaruota di plastica non verniciata. La tinta grigia e le grafiche specifiche rendono più riconoscibile questo modello, mentre ...

Suzuki Jimny: in arrivo la 5 porte PRESTO USCITA DI SCENA - L'entrata in vigore delle ultime normative antinquinamento nel gennaio 2020 ha decretato l'uscita dai listini europei della piccola fuoristrada Suzuki Jimny , che ... Suzuki Jimny: in arrivo la 5 porte La Suzuki sta lavorando all'aggiornamento della Jimny, che sarà offerta anche con carrozzeria a 5 porte e motori mild hybrid.