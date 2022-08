Supplenze GPS, da martedì 2 agosto si parte! Alle 8:55 appuntamento in DIRETTA su Orizzonte Scuola TV [VIDEO] (Di martedì 2 agosto 2022) Dal 2 al 16 agosto sarà possibile inviare la domanda in merito Alle Supplenze. Sia per quel che riguarda le nomine da GPS 1 fascia sostegno, che per le nomine da GAE e GPS al 31 agosto e 30 giugno le domande potranno essere presentate tra il 2 agosto (h. 9:00) ed il 16 agosto (h. 14:00) su Istanze on-line. L'articolo Supplenze GPS, da martedì 2 agosto si parte! Alle 8:55 appuntamento in DIRETTA su Orizzonte Scuola TV VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 2 agosto 2022) Dal 2 al 16sarà possibile inviare la domanda in merito. Sia per quel che riguarda le nomine da GPS 1 fascia sostegno, che per le nomine da GAE e GPS al 31e 30 giugno le domande potranno essere presentate tra il 2(h. 9:00) ed il 16(h. 14:00) su Istanze on-line. L'articoloGPS, dasi8:55insuTV

lacittanews : Di redazione Dalle ore 9 di oggi 2 agosto alle 14 del 16 agosto gli aspiranti supplenti possono com… - zazoomblog : Supplenze e assunzioni sostegno I fascia GPS al via da oggi le domande su Istanze online - #Supplenze #assunzioni… - lacittanews : Di redazione Dalle ore 9 di oggi 2 agosto alle 14 del 16 agosto gli aspiranti supplenti possono com… - orizzontescuola : Supplenze e assunzioni sostegno I fascia GPS, al via da oggi le domande su Istanze online - ProDocente : Supplenze da GaE e GPS, dal 2 agosto le domande: posti per il concorso straordinario bis, riserve, punteggio ed. mo… -