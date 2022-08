Supplenze da GaE e GPS, dalle scelte delle scuole fino al sostegno: la VIDEO GUIDA passo dopo passo. LIVE Mercoledì 3 agosto alle 14:30 (Di martedì 2 agosto 2022) Domande per le Supplenze e la scelta delle scuole da parte degli aspiranti inclusi nelle GAE e nelle GPS. Gli aspiranti devono compilare e inviare la domanda utilizzando le funzioni a disposizione sul sito del Ministero dell’Istruzione, nella sezione Istanze OnLine, nel periodo compreso fra il 2 e il 16 agosto 2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 2 agosto 2022) Domande per lee la sceltada parte degli aspiranti inclusi nelle GAE e nelle GPS. Gli aspiranti devono compilare e inviare la domanda utilizzando le funzioni a disposizione sul sito del Ministero dell’Istruzione, nella sezione Istanze OnLine, nel periodo compreso fra il 2 e il 162022. L'articolo .

orizzontescuola : Supplenze da GaE e GPS, dalle 150 preferenze fino al sostegno: la VIDEO GUIDA passo dopo passo. LIVE Mercoledì 3 ag… - ProfCaffarel : Supplenze GPS e GAE, piattaforma attiva: al via le domande @orizzontescuola @MIsocialTW che vergogna..dalle ore 9,… - orizzontescuola : Supplenze da GaE e GPS: come si usano le freccette. Scelta classi di concorso/sostegno, scuole, cattedre al 31 agos… - ProDocente : Supplenze GPS e GAE, piattaforma attiva: al via le domande. Come accedere. IMMAGINI - ProDocente : Supplenze da GaE e GPS 2022, come si compila domanda: sezione INSEGNAMENTI (obbligatoria) GUIDA PER IMMAGINI -