Summer Day Music Fest: Antonio Scafuri selezionato per il Mei (Di martedì 2 agosto 2022) È ufficiale: Antonio Scafuri si esibirà sul palco del Mei, il più importante Festival della Musica indipendente italiana. È stato Marco Mori, producer, talent-scout e componente del comitato direttivo del Meeting degli Indipendenti, a dare l’annuncio durante il gala del Summer Day Music Fest di Terracina, individuando nel cantautore napoletano il talento da premiare con questa occasione nel corso dell’appena conclusa VII edizione della kermesse.«Qui non ci sono targhe e coppe, ma opportunità», è stato il commento di Franco Iannizzi, discografico di fama e direttore artistico della maniFestazione patrocinata dalla Regione Lazio. E Scafuri è davvero grato sia per la possibilità che gli è stata donata che per i tre giorni appena ... Leggi su ildenaro (Di martedì 2 agosto 2022) È ufficiale:si esibirà sul palco del Mei, il più importanteival dellaa indipendente italiana. È stato Marco Mori, producer, talent-scout e componente del comitato direttivo del Meeting degli Indipendenti, a dare l’annuncio durante il gala delDaydi Terracina, individuando nel cantautore napoletano il talento da premiare con questa occasione nel corso dell’appena conclusa VII edizione della kermesse.«Qui non ci sono targhe e coppe, ma opportunità», è stato il commento di Franco Iannizzi, discografico di fama e direttore artistico della maniazione patrocinata dalla Regione Lazio. Eè davvero grato sia per la possibilità che gli è stata donata che per i tre giorni appena ...

originalityco : Foggy day on the coast!! Garibaldi | Oregon #summer #travel #coast #ocean #boats #fog #oregon #rving @ Garibaldi, O… - romatoday : 'Jazz On a Summer’s Day' Tribute to Anita O’Day di Silvia Manco Trio al Village Celimontana - Cadelsette : ????L'estate....sole, mare e per concludere la giornata un fresco bicchiere di www. - leccenews24 : Sannicola Summer Jazz, due serate di musica sotto le stelle - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Concluso il Summer Jacks Day Camp: quattro settimane alla scoperta del lago d’Orta -