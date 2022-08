Suicidio assistito, l'ultimo video messaggio di Elena: 'Avrei preferito morire nel mio letto' (Di martedì 2 agosto 2022) La morte di Elena, la 69enne malata oncologica accompagnata da Marco Cappato in Svizzera per sottoporsi all'eutanasia, ha lasciato un videotestamento di 4 minuti. Immagini e parole che raccontano la ... Leggi su globalist (Di martedì 2 agosto 2022) La morte di, la 69enne malata oncologica accompagnata da Marco Cappato in Svizzera per sottoporsi all'eutanasia, ha lasciato untestamento di 4 minuti. Immagini e parole che raccontano la ...

