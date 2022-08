(Di martedì 2 agosto 2022), è” in Svizzera: “felice di aver potuto scegliere”. Con lei M., che domani sia Milano: rischia fino a 12 anni di carcere 2 agosto 2022 – E’la signora Elena, che fino a ieri avevamo conosciuto con il nome di fantasia “” per ragioni di privacy. Nel suo ultimo video messaggio dichiara: “Sono sempre stata convinta che ogni persona debba decidere sulla propria vita e debba farlo anche sulla propria fine, senza costrizioni, senza imposizioni, liberamente, e credo di averlo fatto, dopo averci pensato parecchio, mettendo anche in atto convinzioni che avevo anche prima della malattia. Avrei sicuramente preferito finire la mia vita nel mio letto, nella mia casa, tenendo la mano di mia figlia ...

361_magazine : Suicidio Assistito, è morta 'Adelina'. Cappato si autodenuncerà - ilbassanese : Elena, morta in Svizzera: «Avrei preferito finire la vita con la mia famiglia, non è stato possibile» - TViweb : Post Edited: Suicidio assistito, “Adelina” è morta: l’ultimo videomessaggio. Cappato: “Domani andrò ad autodenun - infoitinterno : Suicidio assistito, 'Adelina' è morta: l'ultimo videomessaggio. Cappato: 'Domani andrà ad autodenunciarmi' - zazoomblog : Suicidio assistito morta la 69enne che si era rivolta a Marco Cappato: “È stata una mia scelta” - #Suicidio… -

In Italia, infatti, proprio grazie alla disobbedienza civile di Cappato per l'aiuto fornito a Fabiano Antoniani (sentenza 242 della Corte costituzionale) ilè possibile e legale in ...Elena, pensionata 69enne di Venezia che aveva chiesto all'associazione Coscioni di essere aiutata a concludere serenamente la propria esistenza con il, è morta. Nel modo che ha scelto: senza aggiungere ulteriore dolore alla sua sofferenza. Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Coscioni, l'ha accompagnata in Svizzera per ...Suicidio assistito, è morta “Adelina” in Svizzera: “felice di aver potuto scegliere”. Con lei M. Cappato. domani si autodenuncerà a Milano ...E’ morta la signora Elena, che fino a ieri avevamo conosciuto con il nome di fantasia “Adelina” per ragioni di ...