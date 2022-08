Successo per Valli Bergamasche Revival (Di martedì 2 agosto 2022) Il 18 e 19 giugno scorso è andata in scena la 16ª edizione della Valli Bergamasche Revival – “Trofeo Gino Reguzzi” – Internazionale, riscuotendo un grande Successo dopo un semestre di intenso lavoro di preparazione svolto dai “ragazzi della Norelli” coordinati dal Presidente e storico fondatore Massimo Sironi. La Valli Bergamasche Revival, nata dall’idea della Scuderia Fulvio Norelli nel 1986, è giunta quest’anno alla 16ª edizione. La classica, tanto attesa dagli appassionati, era già stata inserita a calendario nel 2021 ma, causa pandemia Covid-19, era stata rimandata e confermata per quest’anno. La recente costituzione del Moto Club Scuderia Fulvio Norelli direttamente affiliato alla FMI, avvenuta l’1/12/2021, ha contribuito a ridurre le tempistiche necessarie ... Leggi su bergamonews (Di martedì 2 agosto 2022) Il 18 e 19 giugno scorso è andata in scena la 16ª edizione della– “Trofeo Gino Reguzzi” – Internazionale, riscuotendo un grandedopo un semestre di intenso lavoro di preparazione svolto dai “ragazzi della Norelli” coordinati dal Presidente e storico fondatore Massimo Sironi. La, nata dall’idea della Scuderia Fulvio Norelli nel 1986, è giunta quest’anno alla 16ª edizione. La classica, tanto attesa dagli appassionati, era già stata inserita a calendario nel 2021 ma, causa pandemia Covid-19, era stata rimandata e confermata per quest’anno. La recente costituzione del Moto Club Scuderia Fulvio Norelli direttamente affiliato alla FMI, avvenuta l’1/12/2021, ha contribuito a ridurre le tempistiche necessarie ...

