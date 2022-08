Su La 7 nuovo attacco alla Meloni, Crosetto fulmina Celata: “La vostra linea ormai è chiara a tutti” (video) (Di martedì 2 agosto 2022) Partenza col flop per il nuovo programma di La7 “La corsa al voto” condotto da Paolo Celata, Alessandro De Angelis, Silvia Sciorilli Borrelli. Appena 739mila spettatori appena, per uno share di solo il 5,4 per cento, per una prima serata è da chiusura immediata: per fortuna dei conduttori c’era Guido Crosetto a dare la scossa. #Crosetto che sbatte in faccia in diretta ai pennivendoli della #La7 (la Tv di #Renzi e #PD ) di seguire una certa linea politica non ha prezzo. pic.twitter.com/it95OjYnzP — Tox Ale (@ToxMagato) August 2, 2022 Celata fa lo spiritoso, Crosetto lo fulmina in tre battute Il cofondatore di Fratelli d’Italia ha dovuto difendere da alcuni scontatissimi attacchi Giorgia Meloni. E lo ha fatto da par suo. ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 agosto 2022) Partenza col flop per ilprogramma di La7 “La corsa al voto” condotto da Paolo, Alessandro De Angelis, Silvia Sciorilli Borrelli. Appena 739mila spettatori appena, per uno share di solo il 5,4 per cento, per una prima serata è da chiusura immediata: per fortuna dei conduttori c’era Guidoa dare la scossa. #che sbatte in faccia in diretta ai pennivendoli della #La7 (la Tv di #Renzi e #PD ) di seguire una certapolitica non ha prezzo. pic.twitter.com/it95OjYnzP — Tox Ale (@ToxMagato) August 2, 2022fa lo spiritoso,loin tre battute Il cofondatore di Fratelli d’Italia ha dovuto difendere da alcuni scontatissimi attacchi Giorgia. E lo ha fatto da par suo. ...

LaVeritaWeb : L’ex grillino presenta il nuovo partitucolo centrista con Tabacci: «Per scegliere il nome mi sono ispirato alle ult… - SecolodItalia1 : Su La 7 nuovo attacco alla Meloni, Crosetto fulmina Celata: “La vostra linea ormai è chiara a tutti” (video)… - IdeawebTV : Eccellenza: Pro Dronero, il nuovo volto per l’attacco arriva dal Belgio - sportal_it : Juve, va di moda un nuovo nome per l'attacco - Yt17Re : L'aereo di @SpeakerPelosi è di nuovo oscurato e oltre @flightradar24 down grazie ad un attacco DDoS anche gli altri… -