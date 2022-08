Stranger Things 5: gli sceneggiatori annunciano l'inizio del lavoro sull'ultima stagione (Di martedì 2 agosto 2022) Stranger Things 5 sarà l'ultima stagione e il team degli sceneggiatori ha svelato che si è iniziato il lavoro sugli episodi. Il team degli sceneggiatori ha svelato che è iniziato ufficialmente il lavoro su Stranger Things 5 condividendo una foto su Twitter. Lo scatto non rivela anticipazioni, mostrando solo una lavagna completamente bianca e scrivendo che si tratta del Primo Giorno. La quinta stagione sarà l'ultima della serie Stranger Things, creata dai fratelli Duffer, e l'attesa dei fan è particolarmente alta dopo il finale del quarto capitolo della storia che ha lasciato alcuni elementi della storia in sospeso. Ross Duffer aveva dichiarato ... Leggi su movieplayer (Di martedì 2 agosto 2022)5 sarà l'e il team degliha svelato che si è iniziato ilsugli episodi. Il team degliha svelato che è iniziato ufficialmente ilsu5 condividendo una foto su Twitter. Lo scatto non rivela anticipazioni, mostrando solo una lavagna completamente bianca e scrivendo che si tratta del Primo Giorno. La quintasarà l'della serie, creata dai fratelli Duffer, e l'attesa dei fan è particolarmente alta dopo il finale del quarto capitolo della storia che ha lasciato alcuni elementi della storia in sospeso. Ross Duffer aveva dichiarato ...

