Strage di Bologna | Di Maio | ‘Impegno per ricerca della verità e lotta al terrorismo incisiva’

Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella in occasione del 42° anniversario della strage di #Bologna: - pdnetwork : Alle 10.25 del 2 agosto 1980 una bomba esplode alla stazione di Bologna, cambiando la storia del Paese. Ricordiamo… - TgrRai : Avevano dai 3 ai 14 anni i sette bambini morti nella strage alla stazione di Bologna il #2agosto 1980. Oggi una com… - matildesjt : RT @sbonaccini: La bambina nella foto si chiamava Angela Fresu e aveva appena 3 anni. Il 2 agosto 1980 morì alla stazione di Bologna insie… - AndreaRovigatti : RT @sbonaccini: La bambina nella foto si chiamava Angela Fresu e aveva appena 3 anni. Il 2 agosto 1980 morì alla stazione di Bologna insie… -

Pd - Azione siglano patto elettorale Alleanze in cerca di approdo Attesa ad Istanbul la prima nave di grano ucraino 42°anniversariodi, Mattarella" Cercare la verità un dovere civile" - Pd - Azione siglano patto elettorale Alleanze in cerca di approdo Attesa ad Istanbul la prima nave di grano ucraino 42°anniversario ...L'Assessore Jacopo Buffolo ha rappresentato Verona, con il Gonfalone della città, alla cerimonia per il 42° anniversario delladi, commemorazione a ricordo delle 85 persone che, il 2 agosto 1980, alle ore 10.25, persero la vita nell'attentato alla stazione del capoluogo emiliano. Tra queste anche il giovane ...ROMA - "42 anni dalla strage di Bologna. Vite innocenti tragicamente spezzate, anche giovanissime. Una preghiera per loro e l'impegno per una ricerca ...Bologna, 2 ago. (askanews) – “La matrice neofascista della strage è stata accertata in sede giudiziaria e passi ulteriori sono stati compiuti per svelare coperture e mandanti per ottemperare alla inde ...