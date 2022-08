Strage Bologna | minuto di silenzio durante l' allenamento della squadra rossoblù

Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella in occasione del 42° anniversario della strage di #Bologna: - TgrRai : Avevano dai 3 ai 14 anni i sette bambini morti nella strage alla stazione di Bologna il #2agosto 1980. Oggi una com… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #2agosto 1980 avviene la strage di #Bologna. 85 i morti, oltre 200 i feriti, procedimenti ancora… - FPrimerano : Strage di Bologna, 42 anni dopo: l'anniversario dopo la sentenza di prim... - TreTsun : RT @Ferula18: Meloni è una fascista, nonostante i media cerchino di addolcire la pillola e di ingraziarsela nel caso vinca. È la stessa mat… -

'La matrice neofascista dellaè stata accertata in sede giudiziaria e passi ulteriori sono stati compiuti per svelare ...scritto nel giorno della memoria dell'attentato alla stazione di...La 'tenacia' dei familiari delle vittime delladi'ha sostenuto l'opera di magistrati e di servitori dello Stato che sono riusciti a fare luce su autori, disegni criminali, ignobili complicita'. La matrice neofascista dellae'...ROMA - "Riecheggia oggi nei nostri cuori e nelle nostre coscienze l'assordante boato della furia esplosiva che in quella tragica mattina del 2 agosto 1980 ...Bologna, 2 ago. - Il Bologna non dimentica: durante l'allenamento di questa mattina a Casteldebole, a 42 anni dalla strage della stazione del 1980, la squadra r ...