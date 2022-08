Stellantis - Stati Uniti, chiuso il processo penale sulle emissioni diesel (Di martedì 2 agosto 2022) Stellantis chiude definitivamente la causa penale promossa cinque anni fa dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sulle emissioni di oltre 100 mila veicoli diesel. Nancy Edmunds, giudice della corte federale di Detroit, ha approvato l'accordo di patteggiamento raggiunto dalla filiale nordamericana del gruppo automobilistico e dal Dipartimento di Giustizia e, sulla base di quanto concordato, ha imposto il pagamento di circa 300 milioni di dollari per risolvere il procedimento. I dettagli. In particolare, FCA Us è stata condannata a pagare una multa di 96,1 milioni di dollari e a subire una sentenza di confisca da oltre 203 milioni di dollari. Inoltre, il giudice ha imposto un periodo di tre anni di libertà vigilata: in sostanza, i manager sono obbligati a ... Leggi su quattroruote (Di martedì 2 agosto 2022)chiude definitivamente la causapromossa cinque anni fa dal Dipartimento di Giustizia deglidi oltre 100 mila veicoli. Nancy Edmunds, giudice della corte federale di Detroit, ha approvato l'accordo di patteggiamento raggiunto dalla filiale nordamericana del gruppo automobilistico e dal Dipartimento di Giustizia e, sulla base di quanto concordato, ha imposto il pagamento di circa 300 milioni di dollari per risolvere il procedimento. I dettagli. In particolare, FCA Us è stata condannata a pagare una multa di 96,1 milioni di dollari e a subire una sentenza di confisca da oltre 203 milioni di dollari. Inoltre, il giudice ha imposto un periodo di tre anni di libertà vigilata: in sostanza, i manager sono obbligati a ...

