Stanziati quasi 400mila euro per gli studenti ucraini arrivati in Sicilia (Di martedì 2 agosto 2022) Stanziati 391 mila euro per gli studenti ucraini arrivati in Sicilia. La somma è stata destinata dall'assessorato regionale all'Istruzione alle 136 istituzioni scolastiche dell’Isola che hanno presentato istanza di richiesta di contributo per i 391 esuli ucraini accolti nelle ultime settimane. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 2 agosto 2022)391 milaper gliin. La somma è stata destinata dall'assessorato regionale all'Istruzione alle 136 istituzioni scolastiche dell’Isola che hanno presentato istanza di richiesta di contributo per i 391 esuliaccolti nelle ultime settimane. L'articolo .

