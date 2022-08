Sorteggi Conference League | chi sarà l’avversario della Fiorentina

(Di martedì 2 agosto 2022) Lasi appresta a vivere una delle stagioni più importanti da molto tempo a questa parte. Questa infattila stagione del tanto agognato ritorno in Europa, e soprattutto la squadra lotterà per le posizioni che contano in Serie A. Nelle scorse ore si sono tenuti iper stabilire gli avversari delle big di, ed ovviamente anche quelloPer i Violauno tra Twente (Olanda) e FK Cukaricki (Turchia),uno scontro tra le due compagini a stabilire chi sfiderà i gigliati. I toscani scenderanno in campo 18 e 25 agosto, con la gara di ...

SorteggioLeague: nei playoff di qualificazione, la Fiorentina affronterà una tra Twente e Cukaricki A Nyon sono andati in scena idei playoff della UEFALeague che vedrà impegnata la Fiorentina il 18 e il 25 agosto prossimo. Prima di questi, però, ci sarà un altro turno preliminare. L'urna ha abbinato ai ...... Twente e Roayl Antwer gli incroci più insidiosi Alle ore 14.00 la Fiorentina conoscerà la prima avversaria della suaLeague. Nel sorteggio di Nyon i viola partono come testa di serie, ...È stato effettuato a Nyon il sorteggio per gli playoff della UEFA Europa Conference League 2022/23. Entra in scena la Fiorentina, che affronterà la vincente di Twente-Cukaricki. L'andata si giocherà ...Si inizia a fare sul serio in vista dell’inizio della nuova stagione. L’inizio dei campionati è ormai agli sgoccioli e le squadre si preparano anche per l’inizio delle competizioni europee: Champions, ...