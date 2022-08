“Sono una donna, sono Lazialissima”. Giorgia Meloni e la fede tradita: oggi tifa Roma, ma le vecchie chat dicono altro (Di martedì 2 agosto 2022) Per quale squadra tifa Giorgia Meloni? La leader di Fratelli d’Italia da tempo si professa Romana e Romanista. La sua fede giallorossa però viene messa in discussione da alcune vecchie chat, risalenti agli anni ’90: come ha raccontato Repubblica, Meloni si faceva chiamare “la draghetta di Undernet” (nickname Khy-ri) e nella sua attività in rete commentava anche il calcio. Ma lo faceva da sfegatata tifosa biancoceleste: “Sempre forza Lazio“, scriveva nel 2003. E ancora: “Ormai solo la Roma può perdere qualsiasi cosa ci sia da perdere“. Un possibile auto-sfottò? Certamente no, secondo la ricostruzione del quotidiano. Infatti, in un altro messaggio, la giovane Meloni teneva a precisare: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Per quale squadra? La leader di Fratelli d’Italia da tempo si professana enista. La suagiallorossa però viene messa in discussione da alcune, risalenti agli anni ’90: come ha raccontato Repubblica,si faceva chiamare “la draghetta di Undernet” (nickname Khy-ri) e nella sua attività in rete commentava anche il calcio. Ma lo faceva da sfegatata tifosa biancoceleste: “Sempre forza Lazio“, scriveva nel 2003. E ancora: “Ormai solo lapuò perdere qualsiasi cosa ci sia da perdere“. Un possibile auto-sfottò? Certamente no, secondo la ricostruzione del quotidiano. Infatti, in unmessaggio, la giovaneteneva a precisare: ...

