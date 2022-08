Sonia Bruganelli di nuovo opinionista al GF Vip? L’imprenditrice spiega perché ci ha ripensato: i motivi del bis (Di martedì 2 agosto 2022) Sonia Bruganelli torna a parlare del suo ruolo al Grande Fratello Vip della prossima stagione e risponde ai fan. A chi le chiede perché abbia optato per il bis, lei risponde che decisivo è stato il tempismo con cui è arrivata la proposta di Alfonso Signorini. Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip 7: il ripensamento dell’opinionista Aveva detto che sarebbe stata la prima e unica volta e non ci sarebbe stato un secondo round. Ma – come si suol dire – a volte ritornano. Ed è proprio questo il caso. Sonia Bruganelli infatti è tra i pochi nomi certissimi della futura stagione del Grande Fratello Vip, che andrà in onda in autunno. Il pubblico è già caldo e non vede l’ora di spiare i concorrenti della ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 2 agosto 2022)torna a parlare del suo ruolo al Grande Fratellodella prossima stagione e risponde ai fan. A chi le chiedeabbia optato per il bis, lei risponde che decisivo è stato il tempismo con cui è arrivata la proposta di Alfonso Signorini.al Grande Fratello7: il ripensamento dell’Aveva detto che sarebbe stata la prima e unica volta e non ci sarebbe stato un secondo round. Ma – come si suol dire – a volte ritornano. Ed è proprio questo il caso.infatti è tra i pochi nomi certissimi della futura stagione del Grande Fratello, che andrà in onda in autunno. Il pubblico è già caldo e non vede l’ora di spiare i concorrenti della ...

