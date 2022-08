Sondaggi politici: Fratelli d’Italia cala per la prima volta da settimane (Di martedì 2 agosto 2022) Un calo fisiologico, ribadendo come i Sondaggi politici di oggi (come quelli di ieri) rappresentino solamente uno scenario hic et nunc delle intenzioni di voto degli italiani. Ma dopo alcune settimane condizionate da un trend in continua ed esponenziale crescita, per la prima volta Fratelli d’Italia registra un brusco stop. Il partito di Giorgia Meloni, infatti, perde lo 0,8% rispetto alla rilevazione della scorsa settimana (quella in cui era stato toccato il massimo storico) effettuata da SWG per il Tg di La7. Le intenzioni di voto SWG per @TgLa7 pic.twitter.com/zp7wgUm83C — SWG (@swg research) August 1, 2022 Sondaggi politici oggi, il primo calo di Fratelli d’Italia dopo ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Un calo fisiologico, ribadendo come idi oggi (come quelli di ieri) rappresentino solamente uno scenario hic et nunc delle intenzioni di voto degli italiani. Ma dopo alcunecondizionate da un trend in continua ed esponenziale crescita, per laregistra un brusco stop. Il partito di Giorgia Meloni, infatti, perde lo 0,8% rispetto alla rilevazione della scorsa settimana (quella in cui era stato toccato il massimo storico) effettuata da SWG per il Tg di La7. Le intenzioni di voto SWG per @TgLa7 pic.twitter.com/zp7wgUm83C — SWG (@swg research) August 1, 2022oggi, il primo calo didopo ...

