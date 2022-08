Solite Fake news sul M5S Nessuna guerra sulle Parlamentarie

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 2 agosto 2022) A leggere i giornaloni pare che i Cinque Stelle non ne azzecchino una. La linea dura sulla regola del tetto dei due mandati tenuta da Beppe Grillo, secondo i media di casa nostra, finisce per tarpare le ali e far fuori quanti nel M5S avevano acquisito competenze e una certa cultura politica e istituzionale. M5S, Conte ha promesso di trovare le forme e i modi per valorizzare il patrimonio di competenze ed esperienze dei portavoce uscenti Eppure qualcosa non torna. Quando, infatti, era in corso il dibattito sulla possibilità o meno di deroghe alla regola fioccavano i commenti di opinionisti sulla mancanza di spina dorsale dei Cinque Stelle pronti a derogare ai loro principi e a vendersi in cambio di qualche poltrona. I non più candidabili rimasti a disposizione del partito sono “eroi”, ha spiegato invece il leader del M5S, Giuseppe Conte che ha promesso di trovare le forme e i modi per ...