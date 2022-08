«Socializzazione degli oneri»: così gli utenti del gas pagano per chi è moroso (Di martedì 2 agosto 2022) Si chiama «Socializzazione degli oneri» la nuova “spada di Damocle” che rischia di abbattersi sui consumatori di energia dal prossimo inverno. In sostanza, un accumulo di bollette non pagate da società fallite e da utenti insolventi, che si traduce in un grosso debito da spalmare sulle tasche di chi, invece, paga regolarmente. Una sorta di “contributo di solidarietà” che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha introdotto nel 2018 e che, con ogni probabilità, ricadrà sui consumatori già provati da un anno di salassi energetici. La stessa autorità guidata da Stefano Besseghini ha lanciato l’allarme attraverso una segnalazione pervenuta a Governo e parlamento, in cui ha sollecitato «ulteriori» interventi straordinari per far fronte alle forti criticità legate ai prezzi impazziti, in particolare ... Leggi su open.online (Di martedì 2 agosto 2022) Si chiama «» la nuova “spada di Damocle” che rischia di abbattersi sui consumatori di energia dal prossimo inverno. In sostanza, un accumulo di bollette non pagate da società fallite e dainsolventi, che si traduce in un grosso debito da spalmare sulle tasche di chi, invece, paga regolarmente. Una sorta di “contributo di solidarietà” che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha introdotto nel 2018 e che, con ogni probabilità, ricadrà sui consumatori già provati da un anno di salassi energetici. La stessa autorità guidata da Stefano Besseghini ha lanciato l’allarme attraverso una segnalazione pervenuta a Governo e parlamento, in cui ha sollecitato «ulteriori» interventi straordinari per far fronte alle forti criticità legate ai prezzi impazziti, in particolare ...

ARIZONA49 : Oh, cazzo! Bollette: i conti dei morosi a carico di chi le paga… Minchia! Una delibera Arerà del 2018, prevede la s… - GennaroMaria498 : RT @vitiello_silvia: Inoltre viene completamente travisata la raccomandazione dell’OMS Europa, che non dice di tenere le mascherine a scuol… - RoccoFiumara : RT @vitiello_silvia: Inoltre viene completamente travisata la raccomandazione dell’OMS Europa, che non dice di tenere le mascherine a scuol… - Robypennny : RT @vitiello_silvia: Inoltre viene completamente travisata la raccomandazione dell’OMS Europa, che non dice di tenere le mascherine a scuol… - _smicera : RT @vitiello_silvia: Inoltre viene completamente travisata la raccomandazione dell’OMS Europa, che non dice di tenere le mascherine a scuol… -