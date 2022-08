Siccità e vendemmia, il presidente di Assoenologi: “Mai visto niente del genere, stagione salva solo se piove entro dieci giorni” (Di martedì 2 agosto 2022) “La stagione è salva solo se piove, in maniera ‘intelligente’, entro dieci giorni. È una situazione preoccupante”. A lanciare l’allarme, intervistato dall’Ansa, è il presidente nazionale di Assoenologi, Riccardo Cotarella, che ha parlato di vendemmia in relazione alla Siccità e alla carenza di piogge e precipitazioni degli ultimi mesi. “Non è un caso che ci sia questa grande Siccità – ha proseguito – e dai primi anni Duemila che soffriamo di un clima inclemente”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) “Lase, in maniera ‘intelligente’,. È una situazione preoccupante”. A lanciare l’allarme, intervistato dall’Ansa, è ilnazionale di, Riccardo Cotarella, che ha parlato diin relazione allae alla carenza di piogge e precipitazioni degli ultimi mesi. “Non è un caso che ci sia questa grande– ha proseguito – e dai primi anni Duemila che soffriamo di un clima inclemente”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

