“Si sono rivisti”. Francesco Totti e Ilary, la notizia dalla casa di Sabaudia. Con loro Chanel e Isabel (Di martedì 2 agosto 2022) Francesco Totti e Ilary Blasi, il nuovo retroscena viene dalla villa di Sabaudia. A raccontarlo è il Corriere delle Sera. sono giorni questi molto turbolenti per l’ex coppia più amata d’Italia. Veri o presunti, stanno uscendo molti nuovi particolari. Secondo l’esperto di Gossip Alessandro Rosica, l’ex calciatore avrebbe cominciato a preparare le carte del divorzio tempo fa. Questo perché Noemi Bocchi avrebbe chiesto a Francesco Totti di scegliere tra lei e Ilary Blasi, perché stanca di far parte di un “triangolo amoroso”. “Totti da qualche mese avrebbe iniziato a preparare le carte del divorzio in gran segreto”, quindi sempre stando alla versione fornita dall’esperto di gossip, aveva promesso alla nuova fiamma di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 agosto 2022)Blasi, il nuovo retroscena vienevilla di. A raccontarlo è il Corriere delle Sera.giorni questi molto turbolenti per l’ex coppia più amata d’Italia. Veri o presunti, stanno uscendo molti nuovi particolari. Secondo l’esperto di Gossip Alessandro Rosica, l’ex calciatore avrebbe cominciato a preparare le carte del divorzio tempo fa. Questo perché Noemi Bocchi avrebbe chiesto adi scegliere tra lei eBlasi, perché stanca di far parte di un “triangolo amoroso”. “da qualche mese avrebbe iniziato a preparare le carte del divorzio in gran segreto”, quindi sempre stando alla versione fornita dall’esperto di gossip, aveva promesso alla nuova fiamma di ...

