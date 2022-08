Si chiama Elena la donna che ha deciso di morire con il suicidio assistito. Marco Cappato è con lei in Svizzera e domani si autodenuncerà (Di martedì 2 agosto 2022) Elena e Marco Cappato: due vite e destini che si sono uniti e poi divisi per sempre. Si chiama così la donna che ha deciso di ricorrere al suicidio assistito in Svizzera dopo una diagnosi senza speranza dei medici. Così l’ultimo e lungo viaggio per mettere fine alle sue sofferenze. Ora, Cappato che ha accompagnato la donna rischia il carcere. Elena: Cappato ha dato la notizia della donna che ha deciso di ricorrere al suicidio assistito “Elena è una donna veneta di 69 anni, affetta da patologia oncologica polmonare irreversibile con metastasi. Il nome di fantasia ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 2 agosto 2022): due vite e destini che si sono uniti e poi divisi per sempre. Sicosì lache hadi ricorrere alindopo una diagnosi senza speranza dei medici. Così l’ultimo e lungo viaggio per mettere fine alle sue sofferenze. Ora,che ha accompagnato larischia il carcere.ha dato la notizia dellache hadi ricorrere alè unaveneta di 69 anni, affetta da patologia oncologica polmonare irreversibile con metastasi. Il nome di fantasia ...

fcolarieti : Si chiama Elena la donna che ha deciso di morire con il suicidio assistito. Marco Cappato è con lei in Svizzera e d… - vlady_elena : RT @Dida_ti: Non sono sicuro di averti dentro di me,né di essere dentro di te, e neppure di possederti..non è al possesso che aspiro.Credo… - mariateresacip : @pat_ipica @mareeT_23 @AMedaglini @Elena_Morali Chiama lo starter, Pat. Allaccio le scarpe. - Elena_otto_ : RT @Droghiere: - Come si chiama quell'App che corregge gli errori grammaticali? - La scuola elementare. - xoxniccolo : raga hanno scritto un libro che si chiama cantami o diva e c’è achille trans lesbian <33333 che ha una storia enemi… -