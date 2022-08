Si amputa la peculiare sovranità italiana fatta di soft power Alcuna forza politica scrive pace sulla propria agenda

Leggi su api.follow

(Di martedì 2 agosto 2022) “Non si divida il mondo in amici e nemici e non ci si armi fino ai denti. Non sarà la deterrenza a portare la. La domanda da porsi non è come proseguire, ma come fermare le guerre“. Anche dalle terre canadesi, percorse in una visita apostolica caratterizzata da gesti che hanno fortemente sottolineato la dimensione della riconciliazione e riaffermato la prospettiva dell’incontro tra le identità, papa Francesco è tornato a richiamare lainternazionale rispetto alla necessità di un cambio di paradigma rispetto ai conflitti. Evidentemente, anche e soprattutto quello russo-ucraino. Il Pontefice, insomma, ha nuovamente compiuto un esercizio di parresia. Confidando che “anche durante il viaggio non ho mai smesso di pregare per il popolo ucraino, aggredito e martoriato, chiedendo a Dio di liberarlo dal flagello della guerra”, il Santo Padre è ...