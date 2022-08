Si aggiunge una nuova data al “Tour estivo 2022” di Ermal Meta, il 19 agosto a Vibo Marina (Di martedì 2 agosto 2022) (VV), Area Portuale (ingresso gratuito). Queste tutte le prossime date del Tour, prodotto e organizzato da Mescal, Friends&Partners e Vertigo: 3 agosto – Udine, Castello 8 agosto – Gavorrano (GR), Teatro Delle Rocce 9 agosto – Forte Dei Marmi (LU), Villa Bertelli 10 agosto – Gatteo (FC), Mura Castello Malatestiano 12 agosto – Castellana Grotte (BA), Piazze d’Estate 2022 14 agosto – Serra S. Bruno (VV), Piazza Calipari 16 agosto – Pollina (PA), Teatro Pietra Rosa 17 agosto – Zafferana Etnea (CT), Anfiteatro Falcone e Borsellino 19 agosto – Vibo Marina (VV), Area Portuale (nuova data) 20 agosto – Roseto Capo Spulico ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 2 agosto 2022) (VV), Area Portuale (ingresso gratuito). Queste tutte le prossime date del, prodotto e organizzato da Mescal, Friends&Partners e Vertigo: 3– Udine, Castello 8– Gavorrano (GR), Teatro Delle Rocce 9– Forte Dei Marmi (LU), Villa Bertelli 10– Gatteo (FC), Mura Castello Malatestiano 12– Castellana Grotte (BA), Piazze d’Estate14– Serra S. Bruno (VV), Piazza Calipari 16– Pollina (PA), Teatro Pietra Rosa 17– Zafferana Etnea (CT), Anfiteatro Falcone e Borsellino 19(VV), Area Portuale () 20– Roseto Capo Spulico ...

