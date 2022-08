Sharon Stone: miracolo italiano | Quello che si vede è da non credere (Di martedì 2 agosto 2022) Un vero miracolo all’italiana: l’attrice Sharon Stone, una delle celebrità più influenti degli ultimi anni, ha stregato la folla in Sicilia. Sharon Stone, Quello che si vede è da non crederci (fonte web)Attrice con un passato da supermodella, Sharon Stone è una delle celebrità più influenti degli ultimi anni. Dopo aver debuttato sul grande schermo con il film “Stardust” (al quale ha preso parte dopo aver attirato l’attenzione di Woody Allen), è diventata famosa in tutto il mondo grazie al ruolo di Catherine Tramell nel film “Basic Instinct”. La pellicola, all’epoca, ha suscitato molto scalpore rendendo la Stone un’icona di bellezza e sensualità. A questa hanno fatto seguito numerosi film diventati cult come “Casinò”, ... Leggi su newstv (Di martedì 2 agosto 2022) Un veroall’italiana: l’attrice, una delle celebrità più influenti degli ultimi anni, ha stregato la folla in Sicilia.che siè da non crederci (fonte web)Attrice con un passato da supermodella,è una delle celebrità più influenti degli ultimi anni. Dopo aver debuttato sul grande schermo con il film “Stardust” (al quale ha preso parte dopo aver attirato l’attenzione di Woody Allen), è diventata famosa in tutto il mondo grazie al ruolo di Catherine Tramell nel film “Basic Instinct”. La pellicola, all’epoca, ha suscitato molto scalpore rendendo laun’icona di bellezza e sensualità. A questa hanno fatto seguito numerosi film diventati cult come “Casinò”, ...

