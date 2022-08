Sex Education 4 perde un altro volto: il quarto addio alla serie, stavolta misterioso (Di martedì 2 agosto 2022) Sex Education 4 dovrà fare a meno di un altro volto ricorrente. Dopo Simone Ashley (impegnata in Bridgerton), Patricia Allison e Tanya Reynolds, anche Rakhee Thakrar ha annunciato che non apparirà in Sex Education 4: l’attrice ha interpretato l’insegnante Emily Sands nelle prime tre stagioni, ma non sarà nella prossima. Parlando al Daily Star Sunday, ha annunciato il suo addio al teen drama di Netflix: “Non faccio parte della nuova stagione. Non posso davvero parlare del perché“. Non è chiaro se il suo addio a Sex Educaton 4 sia volontario o meno e perché i motivi siano celati. Potrebbe trattarsi di un divorzio non consensuale oppure semplicemente di un conflitto di impegni per un nuovo progetto, di cui l’attrice non può ancora parlare. Quest’ultima ipotesi sembra la più plausibile, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 2 agosto 2022) Sex4 dovrà fare a meno di unricorrente. Dopo Simone Ashley (impegnata in Bridgerton), Patricia Allison e Tanya Reynolds, anche Rakhee Thakrar ha annunciato che non apparirà in Sex4: l’attrice ha interpretato l’insegnante Emily Sands nelle prime tre stagioni, ma non sarà nella prossima. Parlando al Daily Star Sunday, ha annunciato il suoal teen drama di Netflix: “Non faccio parte della nuova stagione. Non posso davvero parlare del perché“. Non è chiaro se il suoa Sex Educaton 4 sia volontario o meno e perché i motivi siano celati. Potrebbe trattarsi di un divorzio non consensuale oppure semplicemente di un conflitto di impegni per un nuovo progetto, di cui l’attrice non può ancora parlare. Quest’ultima ipotesi sembra la più plausibile, ...

