Serie B 2022 - 2023 | anticipi e posticipi 1a - 6a Giornata diretta tv Sky Sport | DAZN | Helbiz Live

Leggi su digital-news

(Di martedì 2 agosto 2022) La LegaB ha reso noto il programma gare delle prime sei giornate di campionato-23. Il campionato inizierà sabato 13 agosto con l'opening day previsto per venerdì 12 agosto allo stadio "Tardini" di Parma per la sfida con in campo il neopromosso Bari. Per tutto agosto tutte le gare sono previste alle 20.45Ridotti al minimo i turni infrasettimanali che saranno due: giovedì...