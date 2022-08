Serie A | l’ipotesi di rinviare l’inizio del campionato per il troppo caldo | Casini chiarisce la situazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 agosto 2022) “Un rischio rinvio per ila causa del? No, laA inizierà il 13 agosto, come previsto, è sempre stato così”. Queste la risposta di Lorenzoin merito alla possibilità paventata nelle ultime settimane di posticiparedellaA per via delle temperature elevate di questi giorni. Il presidente della LegaA non ha lasciato spazio a eventuali modifiche nel calendario. La decisione di anticiparedel torneo è stata presa per far fronte alla collocazione dei Mondiali di Qatar 2022, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre. La priorità resta concludere ilentro maggio e non sovrapporre troppi impegni per le squadre. Nonostante l’ondata direcord e i ...