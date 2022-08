Serie A, Carnevali sicuro: “Milan in pole perché Campione d’Italia” (Di martedì 2 agosto 2022) Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato di un Milan favorito ai nastri di partenza della Serie A Leggi su pianetamilan (Di martedì 2 agosto 2022) Giovanni, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato di unfavorito ai nastri di partenza della

ZonaBianconeri : RT @JuventusHubOff: ??#Juventus e #Napoli scontro per #Raspadori. Il club azzurro ha serie intenzioni per l’attaccante del #Sassuolo, ma i… - JuventusHubOff : ??#Juventus e #Napoli scontro per #Raspadori. Il club azzurro ha serie intenzioni per l’attaccante del #Sassuolo, m… - Milannews24_com : Carnevali: «Calcio italiano? Ecco cosa bisogna fare» - Serie_A_ENG : Sassuolo, Carnevali: “Anche la Juve ha chiesto informazioni per Raspadori” - Illma7ic10 : @MaQualeFrizione Carnevali è uno che in Serie A ha le mani impastate ovunque, ha fatto favori a tutti tranne che a… -