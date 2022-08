See, la serie con Jason Momoa sta per tornare: ecco il trailer dell’ultima stagione (Di martedì 2 agosto 2022) È stato rilasciato il trailer della terza e ultima stagione di See. Si tratta della serie post-apocalittica Apple Original con Jason Momoa. Il capitolo finale farà il suo debutto su Apple TV+ il prossimo 26 agosto con il primo degli otto episodi totali, seguito da un nuovo episodio settimanale ogni venerdì. Dopo una lunga attesa, è stato reso disponibile il trailer della terza stagione di See. La serie è ambientata in un futuro brutale e primitivo, centinaia di anni dopo che l’umanità ha perso il senso della vista. Nell’ultimo capitolo, è passato quasi un anno da quando Baba Voss (Jason Momoa) ha sconfitto il suo nemico, fratello Edo (Dave Bautista). A seguito della vittoria, ha detto addio alla sua famiglia per vivere ... Leggi su velvetmag (Di martedì 2 agosto 2022) È stato rilasciato ildella terza e ultimadi See. Si tratta dellapost-apocalittica Apple Original con. Il capitolo finale farà il suo debutto su Apple TV+ il prossimo 26 agosto con il primo degli otto episodi totali, seguito da un nuovo episodio settimanale ogni venerdì. Dopo una lunga attesa, è stato reso disponibile ildella terzadi See. Laè ambientata in un futuro brutale e primitivo, centinaia di anni dopo che l’umanità ha perso il senso della vista. Nell’ultimo capitolo, è passato quasi un anno da quando Baba Voss () ha sconfitto il suo nemico, fratello Edo (Dave Bautista). A seguito della vittoria, ha detto addio alla sua famiglia per vivere ...

movietele : Il trailer della terza ed ultima stagione della serie post-apocalittica #See, con #JasonMomoa, su #AppleTVPlus a pa… - cinefilosit : #See, terza stagione: il trailer della serie con Jason Momoa #ILoveCInefilos - IGNitalia : #See tornerà il 26 agosto con la terza e ultima stagione: un nuovo trailer italiano mostra il ritorno di Baba Voss… - ciakmag : #See, trailer e data di uscita della terza e ultima stagione della serie con #JasonMomoa ?? - Think_movies : “See”: il Trailer della terza e ultima stagione della serie con Jason Momoa dal 26 agosto su Apple TV+… -