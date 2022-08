Se le foto su Booking non sono uguali all’hotel, un giudice potrebbe chiedere il rimborso pieno (Di martedì 2 agosto 2022) Quante volte è capitato che la stanza prenotata su Booking non avesse le stesse identiche caratteristiche una volta arrivati sul posto? Bene, una decisione del giudice di pace di Milano, Alexia Dulcetta, ha dato una speranza agli ospiti che non trovano delle corrispondenze con quello che hanno ordinato. Insomma, Booking come Wish per scimmiottare un meme molto celebre. Il giudice di Pace, infatti, ha condannato l’albergatore che aveva inserito delle foto non corrispondenti ai servizi della struttura al risarcimento completo dei sette giorni di vacanza prenotati a Vieste da un turista milanese. LEGGI ANCHE > Booking deve rispondere a un’accusa di evasione fiscale da 153 milioni Annuncio su Booking non conforme alla realtà, la decisione del giudice di ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 2 agosto 2022) Quante volte è capitato che la stanza prenotata sunon avesse le stesse identiche caratteristiche una volta arrivati sul posto? Bene, una decisione deldi pace di Milano, Alexia Dulcetta, ha dato una speranza agli ospiti che non trovano delle corrispondenze con quello che hanno ordinato. Insomma,come Wish per scimmiottare un meme molto celebre. Ildi Pace, infatti, ha condannato l’albergatore che aveva inserito dellenon corrispondenti ai servizi della struttura al risarcimento completo dei sette giorni di vacanza prenotati a Vieste da un turista milanese. LEGGI ANCHE >deve rispondere a un’accusa di evasione fiscale da 153 milioni Annuncio sunon conforme alla realtà, la decisione deldi ...

