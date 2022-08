Sconcerti non fa pronostici ma esclude il Napoli dalle quattro squadre da analizzare (Di martedì 2 agosto 2022) Le griglie hanno provocato una certa quale indigestione. Vedremo più avanti chi è come si inoltrerà nella accidentata terra dei pronostici. Oggi sul Corriere della Sera Mario Sconcerti scrive di sognare un mondo senza pronostici (anche se poi le persone gli chiedono solo quelli) e che “giudicare oggi sarebbe come valutare un romanzo dal prologo”. Intanto firma un’analisi della campagna acquisti o comunque del lavoro estivo di quattro squadre e nelle quattro non c’è il Napoli. Promuove Roma e Milan, esprime più dubbi su Juventus e Inter. Non scrive mai la parola scudetto. Ma è presumibile che le quattro siano le squadre che lui reputa più attrezzate. Scrive bene dei rossoneri e dei giallorossi. Soprattutto della Roma: Si sta ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 agosto 2022) Le griglie hanno provocato una certa quale indigestione. Vedremo più avanti chi è come si inoltrerà nella accidentata terra dei. Oggi sul Corriere della Sera Marioscrive di sognare un mondo senza(anche se poi le persone gli chiedono solo quelli) e che “giudicare oggi sarebbe come valutare un romanzo dal prologo”. Intanto firma un’analisi della campagna acquisti o comunque del lavoro estivo die nellenon c’è il. Promuove Roma e Milan, esprime più dubbi su Juventus e Inter. Non scrive mai la parola scudetto. Ma è presumibile che lesiano leche lui reputa più attrezzate. Scrive bene dei rossoneri e dei giallorossi. Soprattutto della Roma: Si sta ...

