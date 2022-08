Salvini e Tajani propongono di indicare i nomi dei ministri in campagna elettorale ma FdI frena

(Di martedì 2 agosto 2022) AGI - In questaper ora Giorgia Meloni ha scelto un profilo basso. Pochi messaggi e tutti rassicuranti. Oggi quello sul via libera della Camera all'adesione di Finlandia e Svezia alla Nato. "Di fronte all'aggressione russa contro l'Ucraina, il rafforzamento del fronte europeo dell'Alleanza è - ha sottolineato - un passaggio importante che può fungere da deterrente a nuove minacce russe. Questo ingresso è importante anche nell'ottica di un maggiore protagonismo occidentale nella sfida dell'Artico, quadrante geopolitico spesso sottovalutato ma di importanza strategica in termini di sicurezza e di approvvigionamento energetico". La presidente di FdI sta tessendo la tela con cancellerie e il mondo dell'imprenditoria per ribadire che l'obiettivo di Fratelli d'Italia sarà quello di assicurare gli interessi del Paese. I suoi fanno ...

... nella Lega decideranno le singole regioni ma con l'ok finale di Matteomentre in Forza Italia tutto è nelle mani di Silvio Berlusconi. Alla riunione hanno partecipato Antonioe il ...Mentre proseguono le riunioni sul programma e sulla divisione dei collegi, continua anche il totoministri. Nonostante le smentite,vorrebbe tornare al Viminale, perpotrebbe esserci la Farnesina. L'idea, però, non piace per nulla a Giorgia Meloni. La leader di FdI sa che ogni passo falso potrebbe costarle molto ...Ragionamento che Tajani non ha stoppato ... di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini”. Sul fronte dei collegi intanto la prima riunione andata in scena alla Camera è servita a confermare il metodo ...Mentre proseguono le riunioni sul programma e sulla divisione dei collegi, continua anche il totoministri. Nonostante le smentite, Salvini vorrebbe tornare al Viminale, per Tajani potrebbe esserci la ...